迎接年底消費大檔！愛買量販8日宣布，線上線下通路齊推「雙12購物節」優惠搶客，其中，實體通路祭出限時五天，消費滿額點數狂飆12倍，還有精選家電5.7折起，電視價差可達1.5萬以上；線上購物四大平台也將推出全館優惠，還有iPhone 12全系列折扣。

愛買表示，為鼓勵民眾多使用電子支付，實體通路將在雙12檔期推出點數狂飆12倍優惠，於12/9（三）～12/13（日）使用HAPPY GO Pay，單筆滿1,000元起贈120點，滿2,000元起贈240點，單筆最高贈360點。

另外，愛買實體通路12/11（五）～12/13（日）限時三天，也將推出電視、冰箱、洗衣機、微波爐和除濕機等十款指定家電5.7折起，其中LENSON 70型4K聯網液晶顯示器下殺5.7折，價差可達15,000元以上；歌林16KG定頻洗衣機下殺9,990元，國際25公升微波爐祭出8.6折，禾聯6公升除濕機立省1,000元，吃鍋必備的大同電磁爐則是1,000元有找。

在線上購物部分，愛買表示，雙12當日愛買線上購物四大平台都將推出全館優惠搶客，讓民眾搶購民生用品不手軟，其中，樂天平台全店9.2折、3C商品9.8折，蝦皮商城平台全店9.2折起，yahoo商城平台全館滿688元折60元，Friday購物平台推出滿1,000元、折100元優惠。

愛買並指出，12/11（五）、12/12（六）於愛買線上購物樂天平台下單iPhone12全系列，愛買獨家限量加碼3％點數回饋；12/12（六）愛買線上購物蝦皮商城平台也將限量發送iPhone12全系列9.8折券，搭配蝦皮全站優惠券，單支iPhone可省下2,600元。

(工商 )