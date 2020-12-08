遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）11月營運開捷報，單月營收1.3億元，較去年同期大增70.75％，較上月增56％，主要是受惠於旗下手機遊戲《三國群英傳m》貢獻，累計今年前11個月營收13.99億元，年增36.4％。

展望第四季，12月宇峻有資訊月福袋銷售挹注，以今年資訊月宇峻福袋銷售的狀況來看，包括端遊《神州Online》、《天使之戀2 Online》等多款遊戲福袋卡都在資訊月期間熱銷，此外，像是《三國群英傳M》、《三國群英傳Online》、《三國群英傳2.5 Online》等遊戲福袋卡也獲得不錯成績。

宇峻去年資訊月福袋銷售貢獻約2,000萬元，以今年的熱度來看，今年的銷量比去年成長超過50％，將大幅挹注12月營收。以第四季整體來看，除資訊月福袋以外，兩款新遊戲《潘朵拉的迴響》、《sin七大罪：魔王崇拜》推出，此外，《三國群英傳M》與全聯啟動跨界合作以及大改版，刺激遊戲內消費力道回溫，遊戲排名也於11月回升。

宇峻第三季因費用控制得當，稅後淨利9,142萬元，每股盈餘2元，單季獲利表現寫下十年新高表現，優於市場預期。累計今年前三季稅後淨利2.09億元，每股盈餘4.59元。

展望明年第一季，宇峻新舊產品動能齊發，全新單機作品《三國群英傳8》將於1月13日正式在全球發行，該遊戲為經典IP作品，推出之後將有望吸引老玩家回流。此外，在新市場部分，宇峻第一季將進軍東南亞、日本，《三國群英傳M》手遊將從2月開始將在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國以及日本等市場推出，將陸續貢獻營收。

法人表示，《三國群英傳M》為宇峻今年營收獲利強勁成長的主要原因，在台灣單月營收突破億元，以市場規模來看，東南亞市場與台灣市場相當，日本市場規模則為台灣的二分之一左右，兩個區域加起來約為台灣市場規模的1.5倍，預期該遊戲發行後，將為宇峻營收帶來強勁挹注。

(工商 )