韓國保健福祉部和疾病管理廳8日表示，韓國政府已通過新冠疫苗保障機制（COVAX）確保獲得1,000萬劑新冠疫苗，同時向海外藥廠預訂3,400萬劑疫苗，總共確保4,400萬劑疫苗，確保88％的南韓人口接種疫苗。

韓國政府向海外藥廠簽訂採購合同確保3,400萬劑疫苗，可進行6,400萬劑次接種。其中，阿斯特捷利康、輝瑞和莫德納分別為2,000萬劑次，嬌生400萬劑次。此外，新冠疫苗保障機制將向韓國提供阿斯特捷利康、輝瑞和賽諾菲研製的1,000萬劑疫苗。

政府正會同相關部門和專家共同制定新冠疫苗接種計劃，具體包括優先接種群體和接種時間等。

據悉，政府考慮將老年人、慢性疾病患者等高危群體和社會服務人員等共3,600萬人劃為優先接種對象，為其免費接種。

社會服務人員主要包括醫療人員、防疫人員、警察、消防員、療養設施工作人員和軍人等。

其他群體的接種工作將在優先群體接種結束後進行。由於針對兒童和青少年的臨床結果仍不夠充足，該群體可能不被列入優先接種對象。

(工商 )