受缺櫃影響，訂單出貨遞延，儒鴻11月營收24.94億元，月減20.28%、年增5.7%，但仍創同期歷史新高；儒鴻指出，11月約有3億元的出貨，會遞延到12月，因此，第4季營運預期還是會比第3季成長。

儒鴻10月營收31.28億元，首次站上30億元關卡，並創歷史新高。

儒鴻指出，依在手訂單來看，成衣、布兩大事業都已在第二季走出谷底。

儒鴻指出，疫情激勵品牌廠加速供應商整合，有利儒鴻獲取更多訂單。而儒鴻的高階機能布、成衣設計製 造，相較同業具競爭優勢，手中品牌與零售客戶如Lululemon、Nike 、Target、Walmart訂單量持續強勁增長，在供應商大者恆大潮流中，成為客戶首要下單供應商，目前產能滿載，手中訂單能見度直至明年第2季。

訂單能見度強，儒鴻已展開印尼廠擴產計畫，預期，明年第二季完工、第三季投產，第一期將新增成衣月產能120-140萬件。

市場指出，儒鴻10、11月，二個月的營收已達56.22億元，12月的營收在出貨恢復正常，加上11月的遞延出貨，應可超過去年第4季的營收77.39億元，再創單季營收歷史新高的機率頗高。

針對台幣匯率波動對獲利的衝擊；儒鴻的訂單，多以美元計價，在新台幣持續升值，今年前9月匯兌損失共計約8100萬元，儒鴻指出，會持續以提升生產效率、產品組合優化，提升訂單平均單價，增加獲利能力，來降低新台幣強升的衝擊。

(工商 )