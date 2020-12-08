雲朗觀光與嘉義縣新港農會為共同推動提振國產農產品，旗下飯店將於12月中起陸續於各館客房擺放「黑娘媽」黑豆茶包，讓住宿房客可以免費品嘗台灣黑豆茶的好滋味。

雲朗觀光集團擁有「君品酒店」、「雲品溫泉酒店」、「翰品酒店」、「兆品酒店」以及「品文旅」五個品牌共十間飯店，遍及國內北中南東九個縣市。新港農會為了讓新港生產尚青的黑豆茶可以走出嘉義、同步接觸多個縣市的客群，此次特與雲朗觀光合作，共同推廣台灣優質農產品。

新港農會民國106年以新港在地知名廟宇奉天宮主神媽祖林默娘為精神象徵，推出「黑娘媽」自有品牌，開發出黑豆茶、黑豆粉、黑豆漿、香酥黑豆、黑豆糙米香、黑豆蔭油、黑豆蔭油膏、青仁黑豆等黑豆產品。農會總幹事林雅欣說，農會黑豆茶使用新港在地生產、非基因改造、通過「產銷履歷驗證(TAP)」的國產黑豆製作，安全且品質新鮮有保障。

飯店業者表示，受新冠肺炎影響，許多國人無法出國改走國內旅遊行程，飯店願意盡一份心力協助推廣國產優質的農產品。農糧署副署長姚志旺指出，農糧署南區分署長期輔導新港農會種植與推廣國產黑豆，新港農會黑豆產品品質好且價格實惠，農會用心生產高品質的黑豆產品，光黑豆保存設備就投入上千萬，目的在顧好黑豆品質，例如黑豆乾燥機燃料堅持不用柴油，而是用碾米後的粗糠當燃料，隔絕重金屬汙染，讓黑豆味道不會被油味汙染，給消費者高品質且可安心食用的黑豆產品。

(工商 )