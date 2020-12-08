桃園市政府大力推動公辦都更，推出的第三案復興路案，8日與台北建商立信機構旗下的立信工營造簽約，這也是立信機構自桃園東門停車場都更首案、推出「成功大院」後，再投資11億元，加碼桃園公辦都更。

桃園市推動公辦都更四年來，積極協調地主、各方機關，進行整合，目前已完成了昇陽建設中壢中興巷、立信機構桃園東門停車場案，二案均已開工，復興路案則今年7月招商後，最後由立信機構取得，已簽約的三件公辦都更案合計已吸引民間投資36億元，第四案龜山建國一村案目前也進入招商階段。

桃園市長鄭文燦表示，桃園公辦都更多會結合社宅、青創等設施，復興路案預計以1年的時間籌備、三年半時間興建，目標在2026年底前完工。

復興路都更案基地步行至火車站約5分鐘，面積704坪，現況為武陵停車場，未來立信在桃園火車站前打造15層住商大樓，桃園市府可取得610坪以上公益性設施，提供約百戶的社宅。鄭文燦表示，該案將帶動火車站周邊都市都更指標，並留設開放空間廊道串聯東門段社宅、朝陽公園及小檜溪重劃區，東西向延續桃園火車站商業活動，並結合文化、創業等主題，提供創業育成、文化展演或社區活動的空間等公益設施。

立信機構為台北知名建商，曾入選北台灣十大建商，近年主力推案版圖集中在板橋江翠北側重劃區，立信機構董事長賴運興表示，二年前取得桃園東門停車場公辦都更案，分回部分日前推出「成功大院」預售案，規劃二、三房小坪數住宅，單價近4字頭，不到二個月130多戶已接近完銷。

賴運興表示，明年除了板橋江翠還會再推出五、六個新建案外，也會加碼投資桃園，他也特別花時間了解桃園車站發展規劃以及交通動線，站前環境極需要都市更新，在桃園新站完工後將一舉帶動整體產業發展，發揮極強的經濟效益。

(工商 )