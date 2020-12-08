比爾蓋茲8日（周二）出席線上舉辦的新加坡金融科技年會（Singapore Fintech Festival）重申，隨著全球對抗新冠病毒的醫學成就不斷進展，預料2021年第一季將有6個疫苗獲得核准。

比爾蓋茲表示，除了即將獲得美方核可的輝瑞（Pfizer）與BioNTech合作研發疫苗之外，其他候選疫苗包括莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生（Johnson & Johnson）和Novavax，皆可能在近幾月取得官方批准。不過蓋茲並未提到第6款疫苗的廠商為何。

蓋茲旗下的比爾與梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）長久以來支持疫苗等全球公衛計畫，他提及，若要確保疫苗能公平地發送到所有國家，包括自己的基金會在內，接下來還有許多工作尚待完成，尤其開發中國家需要更多的支持。

蓋茲說：「我們必須確認以某種公平的方式發放疫苗，並非很富有就代表可取得疫苗。」

他表示，比爾與梅琳達蓋茲基金會已與全球產量最大的疫苗廠商印度血清研究所（Serum Institute of India，SII）合作，開始製造和分發阿斯特捷利康的新冠病毒疫苗，該基金會和SII也與Novavax達成類似協議。

蓋茲強調，「目標是在2021年儘可能地生產疫苗，包括開發中國家在內，希望疫情能在2022年結束。」

(工商 )