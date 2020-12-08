訊連科技（5203）8日發表新版FaceMe®eKYC & Fintech智慧金融解決方案，透過臉部辨識eKYC，即可進行人證比對、身分辨識等應用，提升各式服務申辦的效率與安全。訊連科技亦將於12月24日舉辦「FaceMe eKYC & Fintech」握智慧金融刷臉先機」線上研討會，分享金融科技最新趨勢與eKYC等重點應用項目。

訊連表示，金融科技（Fintech）是近年來金融業數位轉型的一大趨勢，而透過臉部辨識進行的eKYC（Electronic Know Your Customer）更是金融科技的重點應用項目，臉部辨識與其他生物辨識技術相比，其易用、辨識率高與快速之優勢，可相容於行動裝置及電腦上的攝影機，無須另外搭配指紋掃描、虹膜掃描等專屬硬體。

訊連表示，FaceMe是全球頂尖的臉部辨識引擎，於全球知名的NIST FRVT臉部辨識1:1及1:N評比中，名列全球頂尖開發團隊體之列。

透過FaceMe高精準度的臉部辨識技術，可為智慧金融提供高達99.7％的辨識率，除了可準確進行人證比對及身分辨識外，亦可提供有效的防偽技術，杜絕透過臉部相片、影片或3D模型等方式攻擊系統，避免有心人士透過相片或臉部影片進行破解及身分盜用。

訊連科技黃肇雄執行長表示，金融科技是金融產業數位化轉型的第一步，這項技術節省大量時間和成本，並提高金融機構的服務水準。其中採用生物辨識的eKYC應用，可大幅提升金融認證之易用性。此外，黃肇雄表示，在新冠疫情影響下，臉部辨識擁有非接觸性的優勢，為最適合金融機構導入之生物辨識技術。

新升級的FaceMe eKYC＆Fintech智慧金融解決方案，同時提供1:1人員核身(人證比對)與1:N身分辨識等功能，可應用於行動網銀、ATM無卡交易、行動投保與人員進出管理等，透過臉部辨識可更快速、安全的核實用戶身分，同時將臉部特徵存放至伺服器建檔，供作後續服務使用，不僅大幅提升了客戶體驗，也減少了金融業大量尋求客服協助的問題。

訊連科技表示，將於12月24日舉辦「FaceMe eKYC＆Fintech掌握智慧金融刷臉先機」線上研討會，分享金融科技最新趨勢與eKYC等重點應用項目，讓台灣客戶可即時掌握金融科技的脈動。

(工商 )