家門口等丈夫回家竟遭虐死，大陸一名丁姓女子，14年前在自己家門口外等丈夫回家，4名年輕人剛好經過，故意上前騷擾丁女，接著討醫藥費，拿到錢後還不罷手，繼續凌虐丁女，直到她失去生命跡象，4名年輕人被逮時表示「因為聽到哀嚎聲特舒服」，而將無冤無仇的丁女虐死。

丁女與丈夫於1992年結婚後，生有一名小孩，夫妻倆經濟並不寬裕，不過為了給小孩更好的生活，一家三口決定搬家到北京工作，過著平淡幸福的日子。一切卻在2006年的5月變調，案發當天丁女丈夫出門談生意，一直到深夜都還無消無息，讓丁女相當擔心。

因此丁女到住家的路口等待丈夫，大約凌晨3點，苗姓兄弟還有其女友，剛好經過看到丁女，先是故意碰撞丁女，然後要醫藥費，丁女不想惹事，將身上的的錢全給他們，但這4人不放過丁女，竟扒光她的衣服拿棍棒毆打，還用打火機燒丁女毛髮，凌虐過程長達1小時，最後導致丁女死亡。

4名年輕人被警方逮捕後，供稱因為無聊，且聽丁女哀號聲特別舒服，才凌虐被害人，當時一審分別判處苗姓兄弟有期徒刑14年、17年，女友顏女（只有她成年）及雷女則判處17年及9年；家屬不服上訴，最近二審判決出爐，除苗哥改判無期徒刑，其餘3人不變。

(中時新聞網)