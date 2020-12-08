受到新冠肺炎疫情影響，即將在23日開打的NBA新賽季也將在所有球隊閉門開打，在沒有觀眾的情況下各隊都只能慘澹苦撐，獨行俠老闆庫班直白的表示，新賽季預估至少要賠1億美元，希望疫情趕快過去，讓賽事回到正軌。

庫班說，雖然主場比賽沒有們票收入，但場館工作人員的薪資依舊會正常支付，不會因為疫情而減少，但如果疫情遲遲無法結束的話，恐怕所有球隊都會苦哈哈。

獨行俠預計在12日的熱身賽迎戰公鹿，而例行賽首戰對手則是挑戰太陽，聖誕節當天將碰到尋求衛冕的湖人大軍。

(中時 )