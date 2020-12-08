新莊局長林武宏拍胸保證：新莊治安NUMBER ONE！

新莊分局12月份治安會報8日下午在新莊分局登場，現場匯集新莊區各級學校代表，新莊警分局長林武宏向各學校拍胸保證，新莊治安逐年變好，暑期青春專案都是幾乎是跨區辦案，新莊分局打敗永和分局，是新北各分局中的第一名。

林武宏表示，新莊維持良好治安，暑期青春專案幾乎都是越區抓的，另去年曾發生22件圍毆事件，今年為止僅17件，明顯下降5件。林提到台南女大生事件後表示，近期新莊發生3女1男學生不明原因失蹤的事件，警方都在12小時內找到學生，希望校園加強重視學生課後去向。

新莊國中校長呂秋萍提問，校園附近檢舉達人很多，家長接送孩子一天收到3張以上罰單，但因國中生超過法定7歲限制，校門口前也是黃線，家長不能停等，造成家長接送不便，希望區公所、警方協助幫忙。

林武宏回應，檢舉達人問題，剛好說到警方痛處，國小有護童專案，但國中受限法令卻不能使用護童方案，且檢舉達人也是依法舉發，未來會請相關單位協助，新莊警分局補充，將呈報交通局共同解決校方問題。

婦幼警察隊則特別向校方呼籲，請提醒學生若被跟蹤時，若是在搭乘電梯，務必站在按鈕旁，可沿途大喊「失火」引起地方注意，另外也可以使用最新I-POLICE的APP視訊報案，只要開APP就可以直接錄影，影像也會直接傳到警方的雲端系統，第一時間記錄歹徒模樣。

偵查隊長林子翔表示，警方每年3月都會進到學校維持校園安全，警方若有需求要進入校園，一定會取得主任秘書層級的同意，台南女大生命案後，新北市府已全面維護校園路燈、監視器工作，另外也調整報案的程序，目前報案都可領取三聯單。

(中時 )