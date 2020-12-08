明年萊豬將開放進口，農委會推「臺灣豬證明標章」供申請店家懸掛以便區別，日前農委會主委陳吉仲表示，豬可食部位分類複雜，因此主要豬肉及其加工品主原料使用國產豬就可申請。對此，台北市議員王世堅痛批陳吉仲搞不清楚狀況，「三說四不對」，並指行政院公信力受挫，就是因為部長們出了問題。

陳吉仲日前指出，豬可食部位分類複雜，除豬肉還有豬皮、豬油、豬耳朵等，因此主要豬肉及其加工品主原料使用國產豬就可申請，傳統小吃店豬肝、豬心、豬肺、豬腎等一定要用國產豬才能標示臺灣豬標章，幾乎涵蓋99％以上，腸子當然也要用國產豬部位。

對此，王世堅7日在政論節目《這！不是新聞》中表示，「陳吉仲你搞不清楚就不要亂發言，三說四不對」，他還直言，現在美豬萊豬的議題上，為什麼行政院在民間的聲望會降低，公信力一直下降，就是因為這些部長出了問題。

王世堅要陳吉仲搞清楚狀況，並指出，事實上到現在為止在腸衣的部分，美國是最大宗的進口國，結果陳吉仲搞不清楚，還說這占1%，非常極微量，甚至說沒有，「這就不對啦，馬上立刻就被打臉」。

對於「腸衣」的爭議，綜合媒體報導，行政院長蘇貞昌今(8日)赴立院接受質詢時表示，將會研究如何進行把關，並請相關部會研討後進行標示。

(中時新聞網)