行政院農委會畜產試驗所導入智慧農業4.0生乳產業機器人，8日於苗栗縣西湖乳牛示範擠乳機器人運作。（巫靜婷攝）

行政院農委會畜產試驗所導入智慧農業4.0生乳產業機器人，8日於苗栗縣西湖乳牛示範擠乳機器人運作。（巫靜婷攝）

推料機器人能定時將草料往前推，並補充精料提升泌乳牛的採食量。（巫靜婷攝）

推料機器人能定時將草料往前推，並補充精料提升泌乳牛的採食量。（巫靜婷攝）

吸糞整潔機器人前後都有噴水頭，能協助酪農戶每日牛舍清潔工作。（巫靜婷攝）

行政院農委會畜產試驗所導入智慧農業4.0生乳產業機器人，8日於苗栗縣西湖乳牛示範智慧型機器人擠乳、餵養、整潔工作，畜產試驗所指出，透過機器人協助，除了可減少飼養人力，也能經由機器人餵料及補充精料，讓擠乳更「牛性化」，比起人工擠奶，每天可增加15％的奶量。

畜產試驗所8、9日於新竹分所，舉辦「乳牛場五大動線機器人示範場域運籌網研討會」，於西湖乳牛場示範「機器人三兄妹」取代酪農戶人工日常「擠奶、推料、整潔」工作，期盼透過交流激發更多研發，緩解缺工並提升生乳生產效能，讓國內乳牛場經營智慧化。

畜產試驗所所長黃振芳指出，西湖乳牛場為全台首家備齊擠奶機器人、推料機器人及吸糞整潔機器人的乳牛場，以擠奶機器人來說，以前人工擠奶需要4人，使用機器人只需1人，人力減少75％，擠奶同時餵料，有效記錄牛隻泌乳性能，可增加泌乳量10至15％。

黃振芳表示，推料機器人導入牛隻餵養動線，透過地面埋設強力磁鐵引導機器人推料路線，可取代每日每隔2小時，人員到現場推料15至20分鐘的時間與人力，同時補充適當的精料於粗料之中，提供乳牛更完整的營養，在台灣炎熱天候的飼養條件下，可提升泌乳牛的採食量3至8％。

新竹分所指出，擠乳機器人花費約800萬元從國外引進，起初會由工作人員先帶領乳牛多走幾次擠乳動線，幾天後乳牛就會自己行動，機器24小時運作，乳牛欲擠乳時，走入定位，牛隻頭尾會有柵欄隔出獨立空間，機器依據牛隻泌乳性能榨奶，辨別流速不過度榨取，因此這台機器可說十分「牛性化」。

(中時 )