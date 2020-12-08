新北市議會國民黨團提案修正食安自治條例，規範豬肉不得驗出瘦肉精，但民進黨團要求市長到議會報告，雙方8日在議會吵成一團，藍營要求停止討論開始表決，藍營憑藉人數優勢，總議會出席人數58人，以36票過半人數逕付二讀，並三讀通過。

藍營本次提案修正「新北市食品安全衛生管理自治條例」第六條之一、第十七條之一，增訂新北市販售的豬肉及其製品不得檢出乙型受體素。

新北市議會國民黨團書記長周勝考表示， 這次提案不是針對個案，而是要求有明確的依循，讓市府執行， 沒有炒作政治議題，而是食安的問題。

周勝考也說，目前六都台北、台南、台中自治條例對於萊豬全禁止，高雄、桃園則是全禁止，希望新北議會展現態度。

不過民進黨市議員陳世榮則說，為了避免中央與地方相牴觸，但應該要讓議員了解市府的態度，還有稽查能力夠不夠，應該請侯市長來做專案報告，了解市長態度

民進黨市議員李坤城說，全案只針對豬肉，但國內已經進口的是牛，提案只有豬沒有牛，非常奇怪。

藍綠最後沒有共識吵成一團，藍營要求停止討論開始表決，綠議員認為藍營製造食安恐慌，只要檢驗合格就可以食用；周勝考則說，難道其他五都有製造恐慌？

(中時 )