新竹縣關西鎮盛產仙草，也打響仙草故鄉的美名，為了推廣特色農產品，關西鎮公所也結合仙草、柑橘、草莓、番茄、茶葉等，舉辦「2020關西鎮仙果茶愛玉趣」，推出愛玉DIY、農產趣味競賽及魔術表演等活動，12日於關西鎮農會仙草加工廠舉辦，當天還可免費領取200元的農產折價券。

關西鎮以仙草最為出名，全關西鎮栽種仙草面積達60多公頃，為了行銷仙草，關西鎮農會近年也研發出多項產品，包含仙草茶、即溶燒仙草、仙草手工拉麵及面膜、手工皂等，過去也每年舉辦仙草推廣活動，不過近2年因設備汰舊換新而停辦。

關西鎮長劉德樑指出，除了仙草為關西鎮的代表性產物外，關西鎮的柑橘、蕃茄、草莓、柿餅、茶、段木香菇及愛玉等也十分優良，今年首度舉辦「仙果茶愛玉趣」活動。

「2020關西鎮仙果茶愛玉趣」邀請藝人李易秀廚藝，以特色農產品為素材製作料理，並有免費的「愛玉DIY小教室」、「紙扇彩繪DIY」，以及農產趣味競賽，有機會獲得精美小禮物。另外為了鼓勵民眾參加，活動也推出「優質農產折價GO」，民眾可免費領取限量1000張的200元農產折價券，於活動當天在現場認證的攤位消費即可使用，刺激買氣。

(中時 )