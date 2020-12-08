德國人用黑啤做巨大灌湯包！下秒拿起電鑽驚呆眾網...

包子常見的肉包、菜包，特別的有芝麻包、奶皇包等，但你吃過用啤酒醬做成的灌湯包嗎?德國一名youtuber Tobi，於頻道分享自製約3.6公斤的灌湯包，食材選擇德國人喜愛的啤酒作為靈感，德式與中式結合，將普通的包子放大好幾百倍，製成巨大灌湯包。

醬料加入口感較苦的德國黑啤做為基底， Tobi表示在德國菜中，啤酒醬配上肉是完美的搭配。將啤酒醬與高湯以1:1的比例融合，再把調味過後的小碎肉與啤酒醬放入碗中攪拌。將麵皮擀至薄厚平均，就可加入內餡。

將成功捏上封口的包子放入大型烤箱中，底下放置一盆水讓水氣可以進入包子，讓食材可以透過蒸氣熟透，經過一段時間蒸烤，包子表皮呈現將黃色的酥脆感，Tobi試吃過後表示，這是他吃過最好吃的灌湯包，其中小插曲為水分太少，包子表皮水氣蒸發，缺少包子該有的蓬鬆軟嫩，但Tobi十分滿意這次的料理。

喜愛有趣搞笑生活的網友們也紛紛表示，「很有創意，說不定在未來會大紅」、「這口味有點德國味道」、「真厲害！有想法！」、「非常特別的創意。對於這次的料理也有網友建議，「烤箱火可能太大了，導致水都蒸發了，湯包皮變硬」、「用燒烤用的錫紙呢！把錫紙墊在包子皮下面」「沒有考慮到麵包底會被湯汁滲透，還需要一點小小的改進」。

(中時新聞網)