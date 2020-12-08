榮剛總經理異動 由康永昌接任 17:492020/12/08 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 榮剛（5009）發布總經理人事異動案，因原任總經理許澤東職務調整，由精剛精密科技副總經理兼研發主管康永昌接任。 新北萊豬條例 國民黨團人數優勢三讀過關 國民黨轟蔡總統放任國安高層放話辱國會議員 應公開道歉 (工商 ) #榮剛 #精剛 #總經理 #永昌 #接任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華企經會 頒發國家傑出經理獎 04:092020/12/08 投資理財 需求給力 國產明年營運續攀高峰 04:092020/12/08 證券．權證 資策會攜手DELL打造「數據優先聯盟」 建構數位生態系 16:512020/12/08 財經 盤中零股夯 統一證加碼抽統一獅限量十冠紀念品 14:362020/12/08 財經 賴柄源接掌台中建經協會 全力打造建築工業化平台 17:002020/12/08 財經 旭榮 全流程無人AI化作業 04:092020/12/08 產業特刊 新北萊豬條例議會攻防開打 綠議員要求市長專案報告 17:272020/12/08 政治 金門推新一波觀光 新光人壽850員工登島遊 16:572020/12/08 旅遊 財經熱門新聞 美中GDP差距因它縮小？ 英媒：傻瓜才看淡大陸經濟 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 《熱門族群》台積電登峰造極 供應鏈聲勢壯大 - 財經 - 時報資訊 央行打炒房逼市況大變？ 空頭總司令3字告誡蔡政府 - 財經 建商：房市原子彈要爆炸了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。