【政新鮮】青山宮鞭炮連炸3天擾民 她怒批：北市府雙標

台北萬華艋舺青山宮4日到6日舉辦一年一度大型遶境活動，不過連日來長時間施放煙火、鞭炮狂炸，甚至到了大半夜噪音未曾間斷引發爭議！對此，台北市議員王鴻薇接受《中時新聞網》訪談表示，這樣的宮廟遶境活動應要有所管制、事前申請及規劃，像是小巨蛋都有相關罰則，而施放鞭炮都不管，這樣豈不是雙重標準？

王鴻薇也提到，其實早在九年前，她就曾接獲有關青山宮附近居民的檢舉，同樣是源於宮廟盛事活動，直至半夜2、3點還在放鞭炮，不僅如此，遶境經過的路段滿是垃圾堆積還造成交通嚴重阻塞，引發民怨，儘管當時的110與1999專線被民眾來電打爆，但消防局的回應竟是說施放鞭炮不須事前申請，九年過去了，消防局這次的回應仍是消極應對，鞭炮愛放多少就放多少，時間一樣是愛放多久就放多久，無法可管，最後經民眾投訴才由環保人員出馬收拾殘局、罰款了事。

青山宮遶境鞭炮炸不停，地上滿是燃放鞭炮後的碎屑。（圖／中時新聞網 ）

王鴻薇強調，目前都只是噪音擾民、亂象不斷，假使不幸發生事關人命的事故，難道政府還要繼續得過且過嗎？她怒批台北市府實在是太消極，宮廟的活動不能去影響到人民的權益，同時，對於警力與稽查人員而言也是一個相當大的負擔，所以才會建議應要有事前申請與管制作為，至於談到台北萬華、中正區立委林昶佐「爽了一整天」的發文，她認為作為民意代表應是要維護選民的權益，若是只喜歡在舞台上享受掌聲喝采，怎麼不乾脆回去當歌手算了？

(中時新聞網)