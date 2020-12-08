台南市佳里警分局打詐頗有成果，結合警力與鄰里長、金融機構行員、校園教官、超商店員等，透過持續宣導與通訊軟體編組，構成4道防詐封鎖機制，11月迄今靠著主動查緝及攔阻詐騙，金額已經有近百萬元，南市警察局長詹永茂也到分局慰勉第一線有功員警，予以肯定。

佳里警方從近期查獲的案件中分析犯嫌犯罪手法，發現目前以利用網路、LINE、微信等通訊群組，佯稱提供求職、投資或交友資訊，其實是在尋找被害對象，利用期待心理、投機心態或感情引誘等，索取民眾金融帳戶，伺機騙取金錢外，還會用被害民眾戶頭來詐欺轉帳，並唆使不知情求職者配合將帳戶金錢領出，交給詐騙集團轉手，陷入犯罪集團圈套成為共犯。

台南市佳里警分局阻詐有功，近1個月時間替民眾擋下近百萬元損失，警民合作成效佳。（佳里警分局提供／莊曜聰台南傳真）

日前有line群組以「假投資」為名義，騙取被害人匯款2000元美金，警方到場後向當事人耐心解釋，民眾才恍然大悟，發現是詐騙手法，差點上當；另一件則是以類似「投資虛擬貨幣」為名義，差點損失30萬元；還有單身男子認識網友，被「交友結婚」沖昏頭，差點把1個月3萬元的生活費賠了上去，另外還有假裝親友借款7萬元、求職還得先付45萬元等案例，騙得都是「辛苦錢」。

佳里分局分局長甘炎民呼籲，小心詐騙集團「假求職、真詐欺」陷阱，對於可疑小利引誘協助提領，務必提高警覺、詳加求證，避免成為受害人或共犯，有任何疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或就近向轄區派出所查詢，以防止被騙。

(中時 )