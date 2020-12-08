效力日職歐力士隊的台灣投手張奕去年在世界12強棒球賽一戰成名，尤其對戰韓國隊奪三振後的怒吼至今仍讓球迷津津樂道，他今日舉辦返台記者會，提到球迷的支持是他最大的動力，明年6搶1攸關中華隊東京奧運門票，但由於疫情延到6月舉辦，屆時是球季中，雖然張奕很想再穿中華隊球衣，但歐力士球團可能不會放人。

張奕去年才棄打從投登上日職一軍，季後就被放進中華隊名單，2場先發都拿勝投，總計13.2局無失分，另有10次三振，自責分率是完美的0，奪下大會自責分率王、勝率王、最佳先發投手三大獎。尤其對上韓國6.2局無失分一夕之間成為「抗韓英雄」，當時張奕在球場上的怒吼深植人心，「賽前台灣球迷可能不知道我是誰，只知道我是陽岱鋼的弟弟，但12強後大家都會關心我，沒有大家的加油，我也不會有現在。」

張奕提到去年12強對上委內瑞拉是在台灣先發，當時全場觀眾的歡呼聲讓他至今難忘，「很久沒有在台灣丟球，球迷的歡呼讓我很振奮又高興，不管是壘上有人還是滿球數，投出的每一顆球都讓我留下美好回憶。」

不過可惜的是去年12強中華隊沒有順利搶下奧運門票，只剩下6搶1資格賽最後機會，再加上日前傳出2024年巴黎奧運沒有棒壘球項目，因此延後到明年6月進行的6搶1就顯得格外重要，「去年12強和學長、學弟們為了門票一起用生命拚戰，整個凝聚力都很好，讓大家都很感動，想要再聚集在一起，為台灣付出。」

不過張奕也坦言，雖然自己當然有意願打6搶1，不過屆時在6月舉行，已經是球季中了，「個人覺得球團應該不會放人。」

(中時 )