蘋果共同創辦人賈伯斯小女兒伊芙（Eve Jobs）洗泡泡澡展開模特兒生涯

蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）病逝後，將大部分資產留給另一半蘿琳（Laurene Powell Jobs）。然而，蘿琳雖然是億萬專業投資人，坐擁354億美元（近1兆台幣），但就在今年稍早，她卻告訴3名子女，不會留遺產給他們，而要有效永續地利用這筆錢來造福人類和社區。

據《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，賈伯斯現年22歲的小女兒伊芙（Eve Jobs）或許從中得到啟發，藉由洗泡泡澡自拍，展開了她的模特兒事業。

美國人氣美妝博主魏絲（Emily Weiss） 2014年創立了Glossier，而伊芙就以洗泡泡浴，為這自然系彩妝品牌獻出了擔任模特兒的第一次。

由於新冠肺炎疫情的影響，Glossier這次推出假日彩妝活動維持了社交距離，由模特兒自拍上傳。除了伊芙外，還有「高校十八禁」（Euphoria）新生代女星辛德妮史威尼（Sydney Sweeney），以及在實境節目「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul’s Drag Race）中大放異彩的娜歐蜜史莫斯（Naomi Smalls）都擔任了模特兒。

Steve Jobs' Daughter Eve Jobs Models Alongside Euphoria's Sydney Sweeney for Glossier Campaign​ https://t.co/lJ04Zmrlbj — PeopleStyle (@peoplestyle) December 4, 2020

伊芙在其中一張照片中啜飲葡萄酒，而在另一張照片中，則貼了緊緻修護眼膜，擦著Glossier的唇蜜。連微軟創辦人比爾‧蓋茲24歲的大女兒珍妮佛‧蓋茲（Jennifer Gates）在內，許多朋友都表達了對她的支持。

雖然伊芙天生有張漂亮臉孔，但她不僅是史丹佛大學（Stanford University）學霸，也是馬術高手，在Instagram更有超過15.6萬追隨者。如果這次彩妝活動透露了任何線索，那意味著只要她想要，就能輕易成為具有影響力的網紅。

伊芙的父母1989年在史丹佛大學相識相戀，而她預定2021年從該校畢業。

Steve Jobs' daughter Eve Jobs is modeling now. https://t.co/pR4FNzjgv2 pic.twitter.com/VW0LJhkwgm — Mike Elgan (@MikeElgan) December 7, 2020

伊芙（Eve Jobs）不但是史丹佛大學（Stanford University）高材生，也是馬術高手

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(中時新聞網)