距離2022大選越來越近，選戰氣氛逐漸濃厚，各政黨啟動縣市長人選佈局，人選逐漸浮出檯面！對此，有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》直言表示，大環境上，只要恐中氛圍還存在一天，總統選舉應該仍對民進黨有利，但地方選舉恐怕對民進黨仍是硬仗。

該名網友認為，地方選舉恐怕對民進黨仍是硬仗，主要原因是綠營在2018年選舉時，被藍營拿走太多縣市，如果國民黨縣市長懂得如民進黨縣市長般敢下資源，迴避沒必要的政治口水，基本上要爭取連任比中途挑戰容易；且目前看起來，對藍軍來講，蔣萬安選台北勝算大，如果與侯友宜或是尚不知的政治明星引發共伴效應，可望讓藍營2022再大勝一次，且若能拿下首都台北，拿回桃園、基隆，對藍營來說有指標意義。

至於，民進黨部分，該名網友分析，過去好不容易翻綠的基隆、桃園如果能延續前一任人氣，有人繼承勝利，對綠軍來說就是大勝，挑戰拿回綠營有優勢的雲林等縣市，也是綠軍進攻目標。

該名網友更預言，「2018的看點在高雄，2022的帥點可能在台北，但看點可能是在屏東。」至於屏東之亂會怎麼開始？關鍵字則是「大蘇小蘇新潮流」，事實上也已經開始血淋淋上演了。

該名網友也認為，藍營在屏東這種綠到出汁的地方會不會贏？仍是有可能的，就是再複製一次高雄模式，派出一個「可接受」的，淡化一些藍綠色彩，民進黨一旦殺紅了眼殺過頭，有可能就被藍營撿走。

最後，該名網友更說，假設2022大選那年，民進黨總體聲勢下滑，內鬥又搞過頭，屏東要丟也不是不可能，但如果屏東都丟了，那年總體成績一定奇慘無比。

(中時新聞網)