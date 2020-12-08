演藝圈競爭激烈，無論舞台上還是檯面下都鬥不停，也有許多明星被爆是雙面人的狀況；近日香港人氣女主持可宜在節目爆料，到外地工作曾被天王級男星假關心真約砲，讓她超傻眼，也被其他人笑說「差點當天王嫂」。

網路節目《娛樂揞名爆》以爆料演藝圈各種秘辛受歡迎，揭露許多大牌藝人不為人知的一面，近日主持人之一的女星可宜分享自己差點變成天王嫂的經驗，她提到有次到外地工作，當時身體不太舒服，而同行工作的藝人中，有一位是台灣天王級男星，對方還特地傳訊息關心她的身體狀況。

近日香港人氣女主持可宜在節目爆料，到外地工作曾被天王級男星假關心真約砲，讓她超傻眼，也被其他人笑說「差點當天王嫂」。(圖/ 摘自東網)

不過，原本可宜還覺得男星很溫暖，卻馬上又收到對方住哪間酒店幾號房的訊息，間接表明「想約」的意思，還有微笑的表情符號，可宜當場被男星如此猖狂的舉動驚呆。另外兩名主持聽完「假關心真約砲」一事，也很驚訝更好奇是誰，還逗可宜真的差點變成天王嫂。

可宜是中英混血兒，在香港長大後到英國留學，畢業於倫敦大學；2008年開始當娛樂新聞主播，後來多以主持現場活動和網路節目為主，目前是網路節目《娛樂揞名爆》固定班底。

(中時新聞網)