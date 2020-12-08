艋舺「青山王祭」一連3天，雖被視為宗教盛典，卻也產生噪音、垃圾、交通等問題，引爆萬華居民怒火，湧進總統蔡英文臉書、台北市長柯文哲、無黨籍台北萬華中正區立委林昶佐臉書大罵，柯、林都為此致歉，承諾下次會改進。對此，資深媒體黃創夏更寫了一首打油詩，狠狠酸了蔡、柯和林一把。

對於青山宮遶境引發爭議，甚至還延燒到許多政治人物身上，黃創夏7日在臉書上發文表示，「借問靑山何處在？鞭炮聲中缺市長，立委晚會放聲唱，小英參拜惹人怨」。

同時，黃創夏也在另一篇臉書貼文中指出，「青山宮擾民，台北市政府在哪？黃珊珊還不出來面對！Errrr，別吵柯P」

網友們也留言表示，「怎麼沒有提到柯顧問，他會不高興噢」、「搞錯對象了吧，主辦單位在哪裡啊」、「逢神必拜，是要接地氣，接人氣，或是要接神氣？」、「這種廟會活動真的超討厭、因為吵的人都神經衰弱」。

此外，對於遶境引發民怨，柯文哲8日也參與廟方檢討會，他表示，該罰的還是會罰，活動要在宗教文化和居民生活間取一個平衡。青山宮也再次向大家抱歉，願意從外界環境做改變。

借問靑山何處在？ 鞭炮聲中缺市長， 立委晚會放聲唱， 小英參拜惹人怨⋯⋯ 由黃創夏發佈於 2020年12月7日 星期一

(中時新聞網)