證交所8日公布證券商承作11定期定額投資金額衝上19億元大關，達19.07億元，不但較10月定期定額投資金額17.81億元增加超過1.2億元，也創下開放該項業務來新高，顯示10月26日開放盤中零股交易業務以來，對券商承作定期定額效益大。

此外，證交所並公布11月成交量周轉率為12.43％，也較10月成交量周轉率9.33％大增3.1個百分點；當沖成交值占比32.04％、平均每日當沖戶數85,199戶（2020年10月當沖成交值占比為33.29％、平均每日當沖戶數76,438戶）。

另外，近幾個月ETF成交金額及占比表現均平穩，11月ETF成交值占比4.01％，較10月ETF成交值占比4.52％略低。

在自然人成交值比重方面，11月為62.04％，與10月自然人成交值比重61.46％相較略降，外資成交值比重28.91％，與10月外資成交值比重28.83％比較略升；另11月有交易戶數254萬6,437戶，較10月有交易戶數218萬8,896戶，大增35萬7,541戶。

(工商 )