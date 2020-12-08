倫元投顧分析師陳學進表示，台股8日震盪走高，加權指數再創新高，終場上漲103.8點，漲幅0.73％，收在14,360.4點；櫃買指數亦同步上揚1.58點，漲幅0.88％，收在181.22點；三大法人進出方面，外資轉買42.46億元，投信續買25.03億元，自營商續賣8.95億元，惟外資法人於台指期減碼845口多單，累計淨多單部位為5,109口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股加權指數已大漲至「萬四關卡」之上，不過，無論從經濟、資金、籌碼、消息面，或是量價結構角度觀察，目前皆未見敗象，顯見主力控盤者作價企圖不變。此外，台股大盤8日再創14,367點新高，惟整體成交量依舊持穩於約2,800億元之水準，並未出現量價異常的過熱情況，有利台股持續朝「萬五」挑戰。

個股方面，本周納入投資組合的鈺創，DRAM產品攻入車用、工業4.0等客戶，營運看俏，配合內外資法人大戶心態積極偏多不變，只要量價不失控，守穩5或10日線不破，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，雖記憶體及面板族群8日股價漲多後，出現整理態勢，惟整權值股台積電、聯電等依舊穩步盤堅，上漲續創新高，世界先進更接棒亮燈漲停。此外，弘塑、旺矽、京鼎、光罩、立隆電、立敦、合晶、天鈺、界霖、星通、全新、華晶科、精材、撼訊、青雲、長榮、陽明、新興，亦表現強勢，顯見在市場仍多方氣盛，投資人可逢低作多。

(工商 )