運達投顧分析師洪任浚表示，台股8日在聯電（2303）、台積電（2330）帶領下，再創歷史新高，融資大幅攀升至1,732億元，融券亦增加至112萬張，市場熱度增加，帶動內資啟動軋空走勢。然而，在籌碼的因素下，台股漲跌幅度、速度均會上升，節奏亦將更加明快。一旦出現爆量黑K棒，融資多殺多壓力就容易浮現，投資人仍需留意融資持續增加之風險。

展望後市，半導體族群近其為支撐台股上攻之重要族群，從晶圓代工擴及至半導體設備族群，股價亦展開落後補漲，弘塑股價8日強攻漲停價，本益比一舉拉升至逾40倍，法人持續看好，帶動相關族群買盤回流。

個股方面，本周納入投資組合的京鼎，半導體設備需求強勁、記憶體需求回溫，應用材料於美股維持高檔，股價突破橫盤整理、籌碼穩定。

選股方面，京鼎前三季獲利已超越去年，且股價仍位處相對低檔，相較其他半導體設備材料商來說，股價相對便宜。在融資大幅縮減、籌碼轉趨穩定下，法人買盤回流有利其挑戰歷史高點。

此外，國際原物料價格亦持續上漲，銅價亦頻頻創高，電線電纜族群手中握有低價銅原料，獲利一旦認列將相當可觀。華新第二、三季獲利超越去年水準，且已轉型製作高單價產品，有望提升其獲利。即便股價短線漲多，回測月線，只要支撐價位不破，後市仍有挑戰前高機會。

(工商 )