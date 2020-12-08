台南市遠東科技大學8日於校園舉辦幸福農場蔬果拍賣會，總拍賣所得近40萬元，將全額捐贈給台南家扶中心、美善社會福利基金及創世基金會。

為了扶助弱勢，遠東科大2007年在校園內開闢農場，十多年來由師生栽種經營，所得成立「教育關懷基金」，全年幫助弱勢學生。

每年12月學校均盛大舉辦首賣會，至今已進入第11年，拍賣所得都捐給慈善機構。今日活動有十多家企業前來競標遠東幸福農場的農產，包含有機種植的冰花、番茄、水果玉米等，其中應誠窗簾總經理出12萬元高價買下1組農產助公益。

在地的台南市議員陳碧玉率先捐款，她也稱讚學校，除了行銷自己的農場以外，還幫忙附近小農契作、銷售，居民以在地有此充滿愛的學校為榮。

遠東科技大學通識教育中心詹添印主任指出，拍賣會配合該校重點特色，鼓勵學生運用專業能力參與實習企業經營，順利與職場接軌；同時也教導學生，當接受幫助的同時，也能手心向下施與更弱勢者。

(中時 )