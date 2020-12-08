蔡英文總統8月底宣布開放萊豬進口後，外界關注行政院長蘇貞昌以降重要官員到底哪時知道相關決策的，然而今天立法院院會上，國民黨立委江啟臣詢問蘇貞昌哪時參與討論、知道萊豬將開放一事，蘇貞昌卻也不願意給出確切答案，只空泛的說「有相當一段時間」了。

江啟臣首先引述美麗島電子報民調，指出蘇貞昌近期民調快速下滑，蘇貞昌有無嘗試了解原因？蘇貞昌坦言有些是政策，有些是自己做得不夠好，該檢討。江啟臣追問蘇貞昌知道民眾對政府最不滿的三件事情嗎？

蘇貞昌表示，首先是萊豬開放政策衝擊，另外兩點是內閣閣員和他自己在言行上不夠符合期待。江啟臣指出，他在臉書調查民眾對政府的十大民怨，第一名是萊豬進口缺乏配套拿人民健康當籌碼，第二是新聞台換照政府伸黑手，第三是監委酬庸任命，自己查自己。

接著江啟臣詢問蘇貞昌2019年1月接任閣揆時，蔡英文總統有告知將開放萊豬嗎？蘇貞昌表示沒有。江啟臣追問那蘇貞昌何時知道的？甚麼時候開始討論的？ 蘇貞昌只說「有相當一段時間」，江啟臣追問「到底多長？」蘇貞昌說「蠻長的」， 江啟臣提醒，在國會殿堂不能說謊。蘇貞昌表示自己不會說謊。

江啟臣再問，蘇貞昌知道要開放的時間有比農委會主委陳吉仲早嗎？蘇貞昌答非所問的表示總統和他無話不談，她有構想會找我討論。江啟臣受不了，表示自己要的是精確答案，蘇貞昌答不出來就說不知道，依照憲政體制蘇貞昌是最高行政首長，怎麼可能決策過程參與很少甚至是被告知的？目前觀察起來，似乎內閣團隊中最早參與此事的是陳吉中，因為他入閣更早，自2016年5月20日起即知情，衛福部長陳時中是開放前20天才被告知。

為此江啟臣進一步指出2014年蘇貞昌當民進黨主席時批認為如今的制度權責不符，總統有權無責，內閣制最能反映民意，如今怎麼看？蘇貞昌回稱，憲政體制有很多值得檢討之處，但如今他和蔡總統的互動剛好把體制發揮的淋漓盡致。

江啟臣批評蘇貞昌又再次前後不一，追問蘇還支持內閣制嗎？蘇貞昌回稱自己在職位上不宜公開對特定體制好壞表態。江啟臣直言蘇貞昌還是無法真實面對自己，呼籲蘇貞昌不要因為擔任官職就勉強掩飾自己真實想法。

此外民進黨政府開放萊豬進口後，被質疑與過往反萊豬立場不一，但民進黨宣稱2012年國際食品法典委員會(CODEX)制定的殘留量標準通過後就不再反對，蘇貞昌今天也重申此一說法，但江啟臣也直言，2013年3月10日蘇貞昌黨主席任內，民進黨仍呼籲馬政府承諾的牛豬分離應該說到做到，呼籲蘇貞昌不要再騙人了，蘇貞昌回稱，大家可以有不同看法，但不要說騙。江啟臣表示，蘇貞昌認為不是騙，他也沒辦法，有人說這樣是凹。蘇貞昌苦笑一下，對此啞口無言。

江啟臣也呼籲蘇貞昌如果不願意為態度丕變道歉，就應該維持政務官風骨辭官，否則會讓人解讀成他想要當官。蘇貞昌宣稱自己肩負責任 ，再怎樣忍辱都要負重前行讓台灣走得出去做國際貿易。

但江啟臣直言很多人都可以讓台灣走出去做國際貿易，不一定要蘇貞昌，很多人都可以當院長，沒有只有蘇貞昌才能當院長的道理。

(中時 )