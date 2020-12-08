樹德科大設計學院表演藝術系2021年春季展演，改編日本「安納塔漢島女王真實事件」，以集體即興創作的《荒島奇姬》登場。「安納塔漢島女王事件」在日本曾被作家桐野夏生改編為小說《東京島》，藝人蔡依林也將此故事拍成MV《你也有今天》。

「安納塔漢島女王」指日本女性比嘉和子的傳奇故事。事件發生在二次世界大戰中33個日本人，即32個男人和1個女人比嘉和子被困在馬里亞納群島中安納塔漢島的6年間，圍繞著兩把手槍和唯一的女人的占有權所發生的系列死亡事件，被認為是男人相互殺戮的結果。

《荒島奇姬》由前雲門舞集資深舞者王維銘擔任導演，系主任俞秀青擔任製作人，帶領表演藝術系多位老師以及業界知名設計共同創作。

王維銘推崇《荒島奇姬》的發想者是大三學生陳志楷，加上自己早期在雲門舞集擔任舞者的經驗，觀察到女性舞者在職場高度競爭環境下，所養成令人感動的堅毅特質，故選擇改編二戰時期的「安納塔漢島女王事件」。

俞秀青表示，王維銘特別著重在形式表現的反動手法，為了敘述比嘉和子從16歲到51歲的人生，大膽採用插敘、蒙太奇手法，透過魔幻寫實形式的脈動，將歷史事件重新解析，不僅讓觀眾藉由不同角度思考這段歷史，同時以擅長的舞蹈劇場編排，呈現當時的女性如何承受不公平對待和社會輿論壓力，也希望《荒島奇姬》創造出神奇的魔力magic。

表藝系《荒島奇姬》洽詢電話：07-6158000轉6202；12月10日起在兩廳院售票系統(網址https：／／www.artsticket.com.tw)開賣。

(中時 )