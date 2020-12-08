台中市教育局，8日在大里高中舉行「智慧未來，創新發展」資訊教育成果展，翁子國小六年級的周鼎毅（右起）及楊采縈帶來以電流磁、機械結構等發展出的電磁搖獎機參展。（黃國峰攝）

台中市教育局，8日在大里高中舉行「智慧未來，創新發展」資訊教育成果展，賴厝國小撰寫光電控制程式，發展出鋼鐵人手套、鋼鐵人背心來。（黃國峰攝）

台中市教育局，8日在大里高中舉行「智慧未來，創新發展」資訊教育成果展，各校帶來資訊教育成果，互相交流。（黃國峰攝）

台中市推動國中小資訊教育3年，8日在大里高中舉行「智慧未來，創新發展」資訊教育成果展，結合「前瞻基礎建設國民中小學校園數位建設」、 「科技輔助自主學習推廣」等資訊計畫，現場設定4場專題研習及10個資訊展覽闖關攤位，邀請全國各縣市中小學校長與教師與會，共同見證資訊教育成果。

來自台中市10個國中小的中小學生們，帶來自己的學習成果，琳琅滿目非常豐富，有適合防疫的自動噴酒精消毒機、有博弈行業的智慧搖獎機、幫助學校整理環境的智能割草機，更有模仿鋼鐵人的發光裝置，件件發揮創意，小朋友們，也透過了製作裝置，學會了槓桿、齒輪軸等機械結構、電流磁效應、光電控制、利用Micro：Bit撰寫控制程式、3Ｄ列印技術等，都說好好玩。

教育局表示，台中幅員廣闊，有山、海、屯、市區各有不同的特色與發展，為弭平城鄉間、校際間間的資訊落差、培養未來資訊人才，教育局106年起籌組資訊教育市本課程發展小組，已發展國小84個、國中62個基礎課程教學活動設計及52件特色課程，並於今年度完成國小三、四年級資訊課程教材研編。今日資訊教育市本課程發表，涵蓋基礎及特色課程，貼近學生生活經驗及未來世界脈動，帶領學生在創意、友善的氛圍中快樂學習。

中市教育局副局長方炳坤表示，教育局每年都會辦資訊教育成果展，透過這樣，可促進各校經驗交流，並藉由專家教師教學設計分享，期許教師在與課程設計者互動後，充分了解資訊教育課程內容，將其帶回教學現場運用，或轉化後再造在地化課程，提昇資訊教育品質。

(中時 )