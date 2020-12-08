台灣大道與惠中路口原興大附農校地，市府變更為機關用地；原規畫興建市府第二辦公大樓，短期先作為停車場使用；市議員李中、陳淑華等8日質詢說，市府若要蓋二辦就儘速徵收剩餘私有地，如不蓋就解編還地於民。市府都發局強調，後續將重新定位並整合建構完整行政園區。

李中指出，林前市長任內變更興大附農用地為機關用地，當時遭到學校老師、學生及畢業校友強烈反彈；風頭稍緩後，當時都發局偷偷摸摸變更用地計畫。

盧市長應在發現此惡劣行徑後，將校地還給興大附農而非將錯就錯，將該位置開發為停車場這是不公義的。

陳淑華說，該文高17部分用地變更的機關用地，明年交通局編列1273萬元要推平整地成停車場！讓人質疑市府不蓋第二辦公大樓？目前該地仍有民間私人土地，市府規劃停車場只面臨惠中路，台灣大道、文中路側是私人土地，出入口只能在惠中路，如不蓋就解編還地於民。

都發局表示，文高17用地因區位條件良好，緊鄰台灣大道市政大樓，為提升整體行政效能及公有土地最大利用效益，經協商透過合作開發方式，將部分文高17用地變更為機關用地，供興建市政大樓第二辦公大樓使用；經市府2018年10月17日公告變更為機關用地，變更面積為2.05公頃。

都發局強調，市府原規劃第二辦公大樓，因潭子新警察大樓已進駐使用，原警察局大樓於今年7月改為文心第二市政大樓，供環保局及都發局使用；文高17考量地區停車需求短期規劃停車場，滿足西屯地區停車做階段性利用，後續配合捷運路網進行整體規劃，重新定位整合建構完整行政園區。

(中時 )