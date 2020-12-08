4年前新北市謝姓女子遭到余姓男子酒駕開車撞斷腿，導致謝女左足踝膝下遭截肢，她提告求償，一審只判賠66萬多元，二審佐以鑑定報告認她騎車駛入對向車道是肇事主因，須負70％責任，判賠93萬多元。可上訴。

謝女提告指稱，余男在2016年5月1日晚上喝酒後駕車況新北市蘆洲區永安南路2段往永安大橋方向行駛，行近該路與永安南路2段路口時，因未開啟頭燈導致視野不佳，剛好她騎乘機車自對向車道至該處，兩車發生碰撞。

謝女表示，她遭撞彈飛倒地，左足踝創傷性截肢、左股骨幹開放性骨折、左遠端脛腓股開放性骨折、右手第五掌骨骨折、右側第五肋骨骨折、頭部外傷合併頭部撕裂傷等傷害，經送醫診治後，左足踝膝下遭截肢。

台灣高等法院依場錄影畫面勘驗結果、刮地痕位置，以及證人證述，並參酌國立交通大學鑑定結果，認定謝女事發時超越停等紅燈的前方車輛向前行進時，不慎跨越分向限制線、駛入對向車道是肇事主因，須負70％過失責任。

(中時 )