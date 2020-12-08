雲林縣元長鄉客子厝滯洪池啟用，可改善30公頃地的淹水問題。（張朝欣攝）

雲林縣元長鄉客子厝滯洪池8日竣工啟用，蓄洪量相當於10台移動式抽水機持續抽水24小時，可改善元長鄉、北港鎮約30公頃地的淹水問題，2.9公里的環池步道種植台灣欒樹、洋紅風鈴木，打造地方的親水休憩空間。

客子厝滯洪池啟用典禮由水利署長賴建信、第5河川局長張庭華、雲林縣長張麗善、立委蘇治芬等人共同主持，上百名民眾到場與會，此工程斥資1億6000萬元，由縣府協助取得土地，再由5河局自行設計、監造。

賴建信感謝雲林縣政府在很短時間內完成用地取得，工程才能如期完成。至於北港鎮、元長鄉民眾殷殷期盼的客子厝大排最後1哩路，即客子厝滯洪池B池工程，目前縣府正加速規畫，相關預算已於今年4月核定。

張麗善表示，客子厝滯洪池面積約為12公頃，總蓄洪量27萬立方公尺，啟用後可發揮禦洪、滯洪、排洪的整體效益，改善北港、元長及元長工業區約30公頃地淹水問題。

張庭華強調客子厝滯洪池因鄰近高鐵禁建限建範圍內，因此施工時特別於高鐵兩側設置防止滲流與邊坡保護措施，並全程全時監測橋墩使用情況，以確保高鐵運行安全，工程難度高於一般滯洪池，完工時工程人員莫不鼓掌慶祝。

縣水利處長許宏博指出，客子厝滯洪池位於客子厝大排與北港溪匯流處，每逢颱風豪雨北港溪水位壅高，常導致客子厝大排溢堤淹水，滯洪池興建中即於今年0525豪雨提前發揮功能，啟用後將能削減客子厝大排近80公分的雨量。

(中時 )