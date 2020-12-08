110學年度高中英語聽力測驗第二次考試將於12月12日登場，國立台南大學承辦台南二考區的試務工作，試場地點在國立新營高中，共有534名考生報名、共分為15個試場，准考證號碼為43103801~43105230。本次考試僅辦理上午場次，考試時間60分鐘，上午11時預備鈴響、11時15分考試開始鈴響，鈴聲響畢後，考生不得再入場；考試結束鈴響前，考生不得擅自離場。

南大指出，為因應新冠肺炎疫情，考試當日於國立新營高中大門口設置量溫檢測站，考生進入考區須攜帶入場識別證、佩戴口罩，並配合量測體溫，考試期間禁止陪考人員進入考區。考生自進入試場起，除查驗身分、核對面貌時，可暫時脫下或拉下口罩，應全程佩戴口罩。若考生不配合，屢經勸導、仍故意不戴者，將扣減該節全部成績。

另外，考生應攜帶以下任一應試有效證件正本入場：身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照或中華民國身心障礙證明，違者扣減1題分。進入試場後，除應試有效證件正本及應試物品外，其他非應試物品，均放置於臨時置物區。考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論其置放位置，均扣減3題分。

本次考試持續使用MP3播放器搭配試題隨身碟播音，考生如認為考試過程有噪音或其他突發狀況干擾，而未聽清楚試題時，請先標記題號。於全部試題播放完畢後，立即舉手向監試人員反映，經監試人員判斷後，如有重播需求，會在考試結束鈴聲響畢後進行重播。

本次考試依往例不開放查看試場，考生可於12月7日起於大學入學考試中心網站「最新訊息」或「高中英語聽力測驗試務專區-應考資訊查詢系統」查覽試場分配表及考試地點，亦可以電話語音（02-23643677）查詢。

(中時 )