雲林縣北港鎮義民廟進行瓷爐等文物鑑定，傳承義民文化。（吳國興提供／張朝欣雲林傳真）

文化部為傳承義民文化，補助雲林縣北港鎮義民廟進行文物鑑定，學者專家以射線螢光分析儀等科學儀器，檢測神尊、墓碑、神位牌、香爐等7件文物，一旦確定為古物，便可由文化部門列冊保護，並為台灣的閩籍義民信仰建立珍貴的文物文化價值。

廟塚合一的北港鎮義民廟，其義民塚、義犬將軍石雕極具特色，已由文資單位指定為縣級古蹟，廟內並保有數十件歷史文物，其中近十件年代久遠，但一直沒有公部門列冊保護，廟方自費普查後，獲文化部補助展開鑑定工作。

鑑定計畫由逢甲大學文化資產與文物保存研究中心負責，研究中心主任李建緯教授日前率專案研究員陳遵旭等人到義民廟，利用射線螢光分析儀、X光機、高倍數顯微鏡等科學儀器，檢測石爐、瓷爐、神像、神位牌、墓碑共7件文物。

李建緯表示，北港義民廟所供奉的義民爺公與義犬將軍，是台灣罕見的閩人系統義民廟，起源於清代林爽文與戴潮春事件。所謂「義民」即「義勇之民」，是在動亂時期人民自主的1種分類意識與行為，關乎著身家自保與維持地方秩序的需求。

李建緯說科學檢測提供文物歷史與傳說的印證基礎，但還需靠著對於數據資訊的解讀，以及人文歷史的透徹了解，並互相對比印證，才能得出具有意義的檢測內容。

義民廟常務委員吳國興指出，廟方為彰顯義民與義犬精神，每年舉辦「笨港義民文化季」，希望藉由此次鑑定工作，讓文物變古物，更完整地呈現義民文化。

(中時 )