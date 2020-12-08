高雄王姓男子2016年利用電腦軟體「eMule」（俗稱電子騾，P2P軟體）下載2張未滿18歲女子黑白性交照，被員警網路巡邏逮獲，遭高雄地院依《兒童及少年性剝削防制條例》判刑4月，上訴後改判3月，均可易科罰金。沒想到林男堅不認罪拼再審，還要求國賠3千萬元或給他公務員工作賠償，被法官打槍且裁定不得抗告。

判決指出，2017年6月王男透過eMule下載一張檔名為「Benoist ,Melissa_05( 1) .JPG」未滿18歲女子的黑白性交照片，該年8月另下載一張名為「Real Private Daughter 」未滿18歲女子猥褻照，存放在具上傳分享權限的資料夾內。

高市警局婦幼警察隊透過美國有授權執法版的點對點軟體，利用全球資料庫雲端和有下載「eMule」的使用者比對，鎖定高雄地區有散布兒少色情影像歷史紀錄的IP，發現林男電腦有上傳兒童及少年性交猥褻行為的電子檔案，該年12月持搜索票前往王男住處搜索，扣得電腦主機並將人帶回偵訊。

王男承認使用eMule下載檔案，但否認散播兒少性交猥褻照片，強調下載時不知檔案內有未成年女子圖，開庭時更聲稱遭警方誣告栽贓，筆錄還遭警方抽換變造，警詢光碟內的聲音不是他。

一審查無王男所稱栽贓情事，判其4月，上訴後改判3月，可易科罰金。王男不服2度聲請再審，還附加條件「聲請國賠3千萬元、並裁定給其一個不用考試之公務員工作或法警的工作，讓其過下半輩子」。法官認定王男聲請並無新證據，要求也與事由無關，最後裁定駁回，不得再抗告。

律師強調，王男無前科，只有認罪才有機會獲緩起訴或緩刑。若要主張無罪，要提出充分之證據，或下載後並未檢視或點閱，否則依一般成年人之社會經驗，法官不會採信王男辯詞。

(中時 )