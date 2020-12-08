今年是樂聖貝多芬250歲冥誕，卻因新冠肺炎疫情，取消大部分慶祝活動，大提琴家張正傑歲末在台南獻上貝多芬多首樂曲，他笑談「不要讓貝多芬傷心」，而且來台南聽貝多芬音樂會，票價只要100元，12月20日下午2點半將在台南文化中心演藝廳登場。

張正傑說，全球從3年前已陸續籌備今年舉辦貝多芬250歲冥誕相關慶祝活動，未料，因為疫情影響關係而紛紛取消，台灣目前疫情相對穩定，希望能藉由演奏貝多芬的樂曲，讓貝多芬不要太傷心。

他說，從貝多芬的樂曲中，可以感受到人的情緒，他以貝多芬為目標，長年致力於透過音樂帶給大家創新的音樂感受，並推動音樂平權，12月20日演出票價只要100元，歡迎8歲以上觀眾入場，向貝多芬說聲生日快樂。

張正傑大提琴獨奏會將偕同鋼琴家廖皎含一同演出，曲目除了有貝多芬第4號大提琴奏鳴曲，還將演奏舒伯特及理查‧史特勞斯的作品。曾在奧地利生活13年的張正傑，與德奧文化接觸近45年，對於德奧作品的詮釋更顯得原汁原味，他誠摯邀請所有的觀眾來到音樂會現場，一起向貝多芬說聲：生日快樂！

(中時 )