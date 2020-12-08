新冠肺炎（COVID-19）帶來的巨變，已全然改變了你我身邊的世界。在可預見的未來，起碼2021年很可能企業、人們所面臨的情況與2020年不會相距太大。Facebook今（8）日舉行亞太媒體線上會議，發表了在疫情下的洞察，以及亞太地區的市場趨勢，並指明他們的目標不僅是協助企業數位轉型，以致於能在疫情下存活下去，而是期待更進一步協助企業蓬勃發展。

疫情對全球各產業帶來挑戰，其成立宗旨在連結人們的Facebook也不例外，他們也積極尋找下一個10億用戶的所在地。綜觀籠罩在疫情陰霾下的2020年，Facebook發現消費者行為受 COVID-19 影響，已在生活、工作和購物型態有重大改變，變得更依賴線上服務來滿足每天在家的生活需求，數位轉型的意識也逐漸抬頭。另一方面，企業則是快速轉型至電子商務，並且需要發展線上的品牌視覺識別。此外，他們也觀察到越來越多的跨境商機湧現。因此，他們不僅將持續以連結人們為目標，也期待藉由Facebook旗下的多個社群平台，為社會福祉帶來貢獻，並期待在2021 年著重於幫助企業更蓬勃發展。

針對亞太地區，Facebook觀察到亞太地區仍然是主要成長動能，在 2020 年第三季，每日活躍用戶達 7.27 億。到 2025 年，亞太地區將佔全球新移動用戶約一半的人口，預計該地區將有 2.66 億新用戶，總數將超過 30 億（佔人口的 70%）。而至 2020 年底，3.1 億個數位消費者，年齡為 15 歲以上，將佔東南亞消費者的 69%。Facebook預期，他們下一個10億用戶的成長動能很高程度仰賴亞太地區的成長動能。

Facebook 與世界銀行（World Bank）以及經濟合作暨發展組織（OECD）合作，針對擁有 Facebook 粉絲專頁的中小企業進行調查，透過每月調查的方式了解中小企業在疫情下的需求。報告結果指出在全球，有 15 % 的中小企業關閉營運，而重新營運和順利度過危機的中小企業正面臨財務壓力與消費者需求降低的狀況，其中挑戰最為艱困的是直接與消費者接觸企業。有55% 中小企業表示對比 2019 年同期，銷售需求較低。

在亞太區，則55% 中小型企業表示受疫情影響，銷售下降。但是對於在疫情下已逐漸迎上數位轉型的企業來說，在東亞與太平洋地區45% 的中小企業透過數位管道創造超過四分之一的營收。因此，Facebook更積極地為中小企業打造專屬工具，讓企業能在疫情下持續與用戶保持互動，並且帶來營收。

目前Facebook 已開始測試一項讓人們可以在 Facebook 動態消息上，協助推廣在地企業的功能；在 Instagram 上，企業可在他們的限時動態上增加 #SupportSmallBusiness 的貼圖，也可以在他們的商業檔案中新增一個按鈕。

而為了協助企業在網路上能夠運用各樣的新科技與新的互動方式與客戶保持連結，Facebook旗下有多個平台都在2020年間推出多項工具，包含讓用戶可以在 Messenger 或 Facebook 上創建至多50人聊天室的「Messenger Rooms」；重新推出 Live With，用戶可以透過 Live With 在他們的直播影片中加入其他用戶（至多三人），用戶可以邀請客座講者、訪問專家學者或與朋友共同表演，增加線上多元互動性。此外，還有最新的Facebook Shops 和 Instagam Shops，讓商家可以在此兩平台上免費創建跨平台的線上商店。

此外，也在Instagram上推出 Reels，這是新型態的創造與探索短影音的方式。而今年也推出 Oculus Quest 2，它是重量更輕、速率提高 4 倍且螢幕解析度也更高的一體式VR頭戴式顯示器，讓企業可以運用多元內容的表現形式來創收。

除了打造新的工具，Facebook先前已宣布的Made by Taiwan 2020共創新數位台灣計畫中，也包含將在六都開設「Instagram 學院」，以及與外貿協會、無店面公會攜手，與全台大專院校，開創「Facebook 大學培育」計畫，從教育端著手，培育新世代的數位行銷人才，讓企業在迎向數位轉型的階段無後顧之憂。

Facebook持續提供許多中小企業便利的工具，來發展線上的業務。其中Facebook也包含中小企業補助計畫，已提供一億美元的現金和廣告抵用金，協助超過 30 個國家／地區 30,000 家符合資格的中小企業商家，台灣也有不少中小企業獲得此專案的協助。

(科技)