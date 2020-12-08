福灣在臉書發出聲明。(取自福灣臉書)

福灣巧克力性騷擾事件不斷延燒，今(8)日Mister Donut、嵜本、乖乖、家樂福等大廠都宣布下架與福灣的合作產品，對此，福灣稍早在臉書發聲明致歉，表示願意承擔合作品牌所有銷售的損失。

福灣巧克力2015年爆出「福灣莊園」性騷擾女員工案，有人貼出舊文大批網友發起抵制活動，繼昨日桂冠火速切割後，Mister Donut今日也動作，11月與福灣巧克力聯名的7款商品即日起下架不再販賣。此外，人氣名店「嵜本生吐司」台北101門市，獨家限定口味「福灣巧克力生吐司」，今日也宣佈下架停售。乖乖今日也在臉書發出聲明稿，表示將自主下架與福灣巧克力之聯名產品，並於通路上停止販售該商品。

眼見風波不斷延燒，福灣也於今日傍晚發出聲明，表示福灣自成立以來，承蒙合作品牌以及屏東170位農友的信賴，而2015年的舊聞近日被翻出，讓大批消費者產生負面觀感，「福灣巧克力在此致歉。」

對此，福灣表示以於11月27日在官方粉絲團向消費者發布道歉聲明，也同時以電話、電子郵件向所有合作單位說明事件始末與致歉，並尊重與接受合作方在評估損益之後的所有決定。福灣也強調，願意承擔因此次風波造成的合作品牌的銷售損失。

聲明發出後網友們顯然不買單，紛紛回應，「這種聲明不管發多少次都沒用啦，有誠意一點好不好」、「拜託不要再打著台灣的名義了，真的非常侮辱台灣的名聲，完全不能原諒有你們這種廠商」、「留言一直刪」、「因為這件風波，我才知道這家巧克力，幸好沒買過，以後應該也不會買。」

(中時新聞網)