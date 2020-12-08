南投花卉嘉年華百花齊放，將於12日起陸續登場。（廖志晃攝）

信義鄉盛產優質農特產品，縣府祕書長洪瑞智（右二）歡迎民眾選購。

魚池鄉長劉啟帆（中），推薦魚他特產蘭花。

2020南投花卉嘉年華，將於12日登場，梅花、櫻花、蘭花、牡丹花及薰衣草，陸續盛開延續到明年；今年在各地設置即時花況監視器，讓遊客隨時掌握花況，拍攝花況照片上傳，就有會獲得價值千元的小米藍芽耳機。

南投花卉嘉年華8日在縣府大廳啟動，由縣府祕書長洪瑞智主持，信義鄉長全志堅、魚池鄉長劉啟帆及信義鄉農會總幹事黃志輝、仁愛鄉代理鄉長石尊仁等人都到場，台灣小姐高曼容也出席代言。

洪瑞智表示，南投花卉嘉年華系列活動延續到明年，期間還有耶誕晚會、清境及日月潭畔跨年晚會、金龍山迎曙光、踏雪尋梅等，每個月都有不同鄉鎮的花訊，適合闔家同遊。

全志堅與黃志輝表示，信義鄉旅遊旺季已經開始，可以到東埔溫泉泡湯，參加全國最熱鬧的羅娜部落耶誕晚會，緊接著是踏雪尋梅，還有全台最早盛開的草坪頭櫻花季，同時採購優質的農特產品。

劉啟帆說，魚池鄉在1到2月舉辦「蘭鄉報歲、櫻紅迎春」，鄉內遍植櫻花，九族文化村更有全國規模最大的櫻花季，及後續的薰衣草季。

另外，還有仁愛鄉互新冬梅賞花季、鹿谷鄉小半天石馬公園「歲末祈福櫻花季」、暨南國際大學櫻花季，杉林溪櫻花及牡丹花季，繽紛浪漫，讓遊客美麗回憶裝滿滿。

觀光處長陳志賢表示，花卉嘉年華期間，遊客擔任「花況情報王」，上傳分享南投花況照片，就有機會獲得「小米藍芽耳機」；同時在網路社群平台，推出各種主題活動，口袋列印小精靈、拍立得等好禮，要讓民眾抽回家！詳情可見「樂旅南投」臉書粉絲團，或上活動官網查詢。

(中時 )