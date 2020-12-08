羅志祥（小豬）日前遭爆出想在自家豪宅頂樓加蓋露天游泳池，引發住戶恐慌，也有網友直指此嚴重性；台北市議員徐巧芯今(8)日表示，建管處12月11日週五將會到現場履勘，若勘查後違建屬實，將要求在30天內拆除完畢。

徐巧芯說，關於藝人羅志祥內湖頂樓疑似有泳池違一案，今天下午審查建管處相關預算時提出質詢，建管處說明最新進度。12月1日接獲疑似違建訊息，聯絡羅志祥本人，希望到現場進行履勘。

徐巧芯表示，獲報那天，因羅志祥本人沒有居住在哪裡，建管處當天無法進入勘查，只提供了相關照片，並表示會在30天內拆除。接下來建管處多次與羅志祥本人持續聯繫，溝通現場履勘事宜。

徐巧芯指出，12月11日建管處將會到現場履勘，若屆時羅志祥不讓建管處進入勘查，將直接裁罰；若勘查後違建屬實，將進行查報、公告等行政程序，並要求在30天內拆除完畢。

徐巧芯強調，有鑒於外界對本案相當關心，身為工務委員會的議員，我會持續追蹤本案，支持市府執法。

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(中時新聞網)