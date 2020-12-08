我國駐世界貿易組織代表團一名同仁於本月3日出現發燒、頭痛症狀，經確診新冠肺炎，目前該名確診同仁居家隔離休養中。駐團已依據緊急應變計畫及瑞士政府相關規定，立即啟動防疫應變措施。

外交部表示，駐團其餘同仁目前均無異狀，已進行採檢，結果陰性；近日將陸續安排曾與該名同仁短暫接觸的人員進行第二次採檢。

外交部指出，駐團目前各項業務運作正常，已進行辦公室全面消毒，並自本月7日起採全體遠距辦公一週，後續將採分流辦公，並視情況需要隨時調整因應。

(中時 )