屏東芭樂與紅龍果今年首航外銷加拿大，8日封櫃啟航，拓展多元外銷通路。（林和生攝）

今年初受到新冠肺炎疫情影響，使得全球航運及空運部分停擺，讓以外銷出口為導向的農產品價格應聲下跌；直到下半年屏東縣政府積極透過貿易商持續接洽通路，8日終於迎來喜訊，今年首次出口加拿大的芭樂與火龍果啟動封櫃儀式，農民直呼「真的鬆一口氣」。

啟航外銷進入加拿大大統華超市的果品，為受疫情影響的外銷通路注入正面能量，屏東縣長潘孟安親自參與儀式，並強調，上半年鳳梨、芒果等農產品外銷數量較往年減少約100噸，但蓮霧及香蕉則呈現倍數成長。

屏東芭樂往年以北美為主要外銷市場，此次在貿易商協助下，透過芭樂既有通路，連同紅龍果也一同銷至加拿大，潘孟安直言，過去積極開拓國外市場，未來也將依此模式運用到各果品，讓屏東優良農產銷至世界各地。

紅龍果農劉奎麟直言，過去主要銷售對岸，但受到疫情影響，全年5萬台斤外銷量幾乎停擺，所幸談妥這條通路，如此一來讓生產計畫更穩定，以目前內銷每台斤15元產地價，外銷價格可高達50元，「真的差很多」。

里港大和生產合作社理事主席郭丈禎也說，過去芭樂每年約10月就會啟動加拿大外銷，平均每月出2個貨櫃、約20噸，同樣受到疫情影響，今年直到這天才開始出口，「像是一場及時雨」，盼能多少彌補全年銷量。

(中時 )