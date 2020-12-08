半導體需求撐腰，晶呈科技（4768）、三福化（4755）業績墊高躍進。三福化11月營收3.23億元，月增18.75％，年成長10.78％；晶呈也因特殊氣體在半導體需求穩健，帶動特氣出貨放大，11月營收4,189萬元，月增28.63％、年成長19.95％。前11月營收4.74億元，年增3.21％。

看好高階製程需求，晶呈已設立一廠主要生產C4F8，並規劃生產二、三廠，以生產C4F6與SiF4，加上晶圓重生與Mini＆Micro LED銅磁晶片，以期積極爭取商機，增添營運成長動能。

此外，材料-KY（4763）伴隨訂單推進，營收持穩墊高，11月營收2.18億元，年增6.04％；前11月營收21.23億元，年成長8.11％。

永光（1711）雖因新冠肺炎疫情影響，11月特化、碳粉等業務年減20％、29％，但在色料衰退趨緩、電子化學品年成長41％支撐下，11月營收6.6億元，年減7.4％。永光前11月電子化學品、醫藥化學品營收成長18％、3％。

晶呈科技為專業特殊氣體製造廠，應用於半導體前段、半導體後段封裝、平面顯示器前段等各類製程，2018年成立亞欣達特殊材料，切入多項化學品製造，並代理新菱的reclaim wafer以及代理太陽能產業之相關設備，近年也跨入晶圓重生以及銅磁晶片業務。

晶呈表示，因精準掌握客戶對特殊氣體的純度要求，加上生產特殊氣體所需的容器製作、化學合成、精餾、混合、分裝、微量分析等全製程全部可在台製造，優於其他國際大廠，獲得國內外半導體大廠的青睞。目前製造包括12種特殊氣體，應用在各半導體廠先進製程。因應半導體及面板客戶需求，計畫建置特殊氣體二、三廠，挹注營運成長動能。

(工商 )