儘管全球染疫人次持續攀高，不過受到疫苗研發陸續傳捷報的激勵，加上美國大選的不確定性消弭，全球股市11月同步走揚，多國指數創下歷史新高。鉅亨買基金表示，在各項利多助攻下，持續看好股市表現，因此，股票基金仍為主要的布局焦點，甚至可以留意漲幅落後的標。

據晨星統計，截至今年11月底的數據統計，在各類型基金當中名列第一且各天期都保持正報酬表現的基金中，仍以股票型基金為翹楚，其中，被列為拜登概念股的乾淨能源相關產業基金表現更加突出。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，牽動今年投資市場的美國選舉及疫情兩大議題都順利在11月有了進展，尤其是疫苗研發有成，有望在明年上半年進入量產，在經濟復甦預期下，原本受到疫情而壓抑的產業將有表現的機會。

張榮仁指出，2020年表現最佳的股票大都屬於抗疫有成，業績非但沒有受到疫情影響，反而還受益於封鎖而有所成長的產業。但隨著疫苗陸續研發成功，2021年將轉換成生活恢復正常的題材，先前受影響而大跌的資產都有機會領漲。

展望2021年，張榮仁說，隨著疫苗順利開發，使經濟復甦前景更加明朗，而先前聯準會透過新的貨幣政策框架，將失業率的重要性提高，現在又迎來重視失業率的財政部長，2021年美國勞動市場可望進一步復甦並推升需求，除了美國小型類股將直接受惠外，原物料與能源價格同樣也會走升，與兩者關聯度較高且今年表現較落後的拉丁美洲與俄羅斯股市則大有機會，建議投資人可善用「鉅亨買基金」的各項手續費優惠，為2021年的資產配置提前布局。

(工商 )