針對近日發生外國人於完成集中檢疫後於進行自主健康管理期間，經仲介公司安排該等外國人混居醫管公司之臨時安置處所，引發外界防疫疑慮一事，勞動部勞動力發展署表示，7日已請地方政府派員訪視該處所，並請地方政府對於該等處所如有違反相關規定，應立即要求業者改善。

發展署說明，針對本次疫調688案接觸之47名移工所屬仲介業者經查共有30家，經仲介業者委任短暫居住於醫管公司安置處，該環境住宿及管理不佳，已請地方政府針對該等30家仲介業者委任之醫管公司派員清查。

發展署說明，依《就業服務法》及相關子法規定，人力仲介公司接受雇主或外國人委任辦理外國人生活照顧服務是屬於就業服務事項，而人力仲介公司辦理就業服務事項，未善盡受任事務，致勞工權益受損，人力仲介公司將受到最高30萬元罰鍰處分。

至於全國類此由仲介公司委託醫管公司之業者22家（其中1家已歇業），發展署已於7日上午進行聯絡，並請各地方政府至現場瞭解住宿情形，預計8日清查完畢，如有環境不佳有損勞工健康，將責令仲介公司督同限期改善，改善未完成前，亦不得安排移工入住。倘仍有人力仲介公司安排外國人前往住宿，將依《就業服務法》相關法規予以裁罰。同時，發展署已研擬修正《就業服務法》相關法令強化外國人管理責任部分條文，並於近日預告。

(工商 )