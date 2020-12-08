針對近來網路流傳開放進美國萊豬或豬內臟變廚餘後，廚餘養豬將造成全台灣豬變萊豬，農委會8日傍晚特別發出新聞稿澄清指出，未來只允許進口符合萊劑安全殘留容許量(0.01~0.04 ppm)的豬肉及豬內臟，萊劑可能的殘留已相當微量，而含極微量萊劑之豬肉及豬內臟若淪為廚餘，已與其他殘羹混合後稀釋，再經國內豬隻食入後，會迅速被代謝降解，因此以廚餘飼養豬隻不會有萊劑殘留問題。

農委會也呼籲牧場業者必須使用合法的動物用藥，不得使用來歷不明及未經核准之動物用藥品，查獲違法使用乙型受體素者可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰且主管機關應公布違規業者之名稱、地址、負責人姓名及違規情節，若1年內再犯者更可處新台幣250萬元以下罰鍰，因此，畜牧業者應合法用藥，以免違法受罰。

為證明廚餘不至於殘留萊劑，農委會提出「世界衛生組織食品添加物第53篇之萊克多巴胺[Ractopamine(addendum), WHO Food Additives Series:53]」科學資料：「豬口服萊劑後，萊劑排泄半衰期約6至7小時」，表示萊劑會在豬體內迅速被代謝。由於廚餘會摻雜其他不同殘羹成分，因此極微量萊劑會再度被稀釋後，才被豬食入，並在幾個小時內迅速代謝掉，因此等到國內豬隻上市供屠宰時，應無萊劑殘留問題。

農委會還說，以已開放美牛多年為例，廚餘中也可能摻雜含萊劑的牛肉，農委會近3年在國內豬隻藥物監測均未檢出萊劑殘留，因此顯示廚餘養豬無萊劑殘留問題。農委會強調，每年都與衛福部成立計畫執行畜產品藥物殘留監測，以維護消費者食的安全。

(工商 )