「數位時代下勞動市場衝擊與社會安全保障」APEC研討會於台北時間109年12月8日至9日，結合APEC經濟體以視訊與國內實體參與方式，在台大醫院國際會議中心舉辦為期2日研討會。

我國一向積極參與APEC人力資源發展工作小組（HRDWG）勞動與社會保障分組（LSPN）事務，雖然「COVID-19」疫情對亞太地區勞動市場造成衝擊，但我國仍持續推動亞太地區勞動及社會安全保障議題之進展。

本次研討會特別邀請APEC HRDWG主席朴銅先（Park Dong Sun）博士、APEC LSPN國際協調人Zaki Zakaria博士、紐西蘭商工辦事處涂慕怡（Moira Turley）代表以及我國APEC資深官員外交部國際組織司陳龍錦司長出席並致詞，鼓勵各經濟體更深入地對勞動市場及社會安全保障議題進行交流，以協助APEC經濟體在面對數位時代與未來工作下，如何促進勞動與社會安全保障之連結。

研討會由勞動部林三貴常務次長揭開序幕。林次長表示，我國為數位時代與未來工作做了許多準備工作，其中不乏針對勞動市場趨勢的討論，包括未來產業結構的轉型，以及如何強化社會安全保障等。有鑑於數位時代下新興工作的出現與崛起，如零工經濟、平台經濟、數位經濟等等，以及跨國勞動力僱用的日益盛行，衍生勞動者社會安全保障不足之問題日益增加，我國也將加速推動社會安全保障相關政策與法制之研議工作。

外交部國際組織司陳龍錦司長呼籲，APEC經濟體在疫情下，應更重視勞工與弱勢族群的社會安全保障措施，共同面對疫情導致的新常態（New Normal），並引領成為更好的常態（Better Normal）；HRDWG主席朴銅先博士表示，本次研討會以半實體半視訊方式舉辦，是在疫情下APEC未來舉辦會議的新里程碑；紐西蘭商工辦事處涂慕怡代表特別對我國防疫成果表示肯定，並重申紐西蘭明年度主辦APEC的三大優先領域「韌性（Resilience）、永續性（Sustainable）及包容性（Inclusive）」，將就疫情對勞動市場之影響進行整體性討論；APEC LSPN國際協調人Zaki Zakaria博士亦表示，本次研討會呼應「COVID-19」疫情衝擊與數位時代來臨，APEC各經濟體應更重視數位經濟與未來工作轉型下的社會安全保障議題。

本次研討會為勞動部於APEC「數位時代下之區域整合，對APEC經濟體跨國勞動力之社會安全保障影響及因應」倡議之一環，同時也呼應今年APEC領袖們提出的「吉隆坡願景」（Kuala Lumpur Goals），強調透過數位經濟與科技促進包容性經濟參與，以及「COVID-19」疫情影響未來工作型態加速數位轉型等議題，並以實體及視訊方式邀請國內外專家學者擔任講座，借重與會專家學者的專業與寶貴經驗，引導及聚焦有關社會安全保障議題之討論，並鼓勵各經濟體更深入地對社會安全保障議題交流，以強化APEC各經濟體的區域社會安全保障之連結。

我國也藉此機會與其它APEC經濟體專家代表分享各項紓困振興措施，並配合行政院防疫作為，積極協助勞工與企業共度難關。同時，會議中以文字雲（Word Cloud）和實體及視訊出席的貴賓們進行數位互動，亦在會議團體合照時，精心規劃運用與會貴賓不同的口罩顏色以及色板，排列出「APEC」字樣，除活用實體與數位之連結外，亦展現我國即使防疫也能玩創意，實質反映數位時代及防疫兼具的意義。

(工商 )