為歡慶華航成立61周年，即日起自12月31日止eMall全館下殺88折（部分商品除外），熱門推薦商品包括不搭機也能吃得到的古早味小餅禮盒、華航與經濟部中企處合作推出的城鄉特色產品-金長茶油禮盒、覓香龍眼花茶、百年布行錦源興烏魚子印花提袋等，還有缺貨已久、終於到貨的777機隊引擎一卡通套組及地墊，都以88折優惠回饋華航顧客。

此外，11月甫推出即熱銷的Xpore時尚隨護帽T，活動期間也打9折同慶華航生日。2021年2月28日前於「寵愛花粉」專區消費就送含口罩、消毒濕巾的防護包，贈送件數以商品數累計，買越多、送越多。

華夏哩程折抵購物金活動持續進行，每1,000哩可折抵90元，哩程最高可折抵100％消費金額。若使用中國信託中華航空聯名卡、大中華攜手飛聯名卡，可額外享有刷卡金，單筆每滿3,000元送100元刷卡金，單筆每滿20,000元則送1,000元刷卡金。（需於中國信託銀行平台登錄，限量1,000名，每戶限領一次，擇優領取。）

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